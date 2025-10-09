Questa settimana “I Gioielli Sotto Casa”, il programma condotto da Piero Brazzale, ci porta tra le colline e le sponde di Manerba del Garda, nel cuore della Valtenesi, per un nuovo viaggio tra fede, arte e tradizione.

La puntata, in onda giovedì sera alle 20:30 su CR1 Canale 19, esplorerà tre luoghi simbolo del territorio: la Pieve di Santa Maria in Valtenesi, la Chiesa di Santa Lucia e il celebre Presepio Meccanico allestito nella Chiesa di San Giovanni.

La Pieve di Santa Maria in Valtenesi, risalente ai secoli V-VI e situata nella frazione di Pieve Vecchia, è uno dei luoghi più antichi e suggestivi del Garda. Edificata su un sito romano, conserva tracce millenarie e un’atmosfera di profonda spiritualità, accentuata dal suo campanile cinquecentesco e dal silenzio della natura che la circonda.

La Chiesa di Santa Lucia, documentata nel 1454, custodisce splendidi affreschi tardo gotici, tra cui una delicata Madonna con Bambino del 1448: un piccolo ma prezioso gioiello d’arte sacra.

A completare il percorso, il Presepio Meccanico degli Amici di San Bernardo, allestito nella Chiesa di San Giovanni, vera opera d’artigianato e ingegno che da 26 anni incanta i visitatori con le sue scene animate e la sua capacità di unire tradizione e creatività.

Con il suo stile attento e narrativo, Piero Brazzale ci guiderà alla scoperta di questi luoghi che raccontano la storia e l’anima di Manerba, ricordandoci quanto spesso i veri tesori si trovino proprio “sotto casa”.

