L’edizione numero cinquantanove del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi dà appuntamento a tutti gli appassionati per domenica 17 maggio 2026.

L’Unione Ciclistica Internazionale ha valutato ed approvato la data richiesta dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi dando così continuità rispetto all’edizione del 2025, che ha visto trionfare il giovane talento sloveno Zak Erzen con i colori della Bahrain Victorius.

Da alcune settimane la macchina organizzativa della società bianco rosso blu presieduta da Rossano Grazioli è in attività per l’allestimento della prossima edizione, che sarà l’anteprima di un prestigioso anniversario: le sessanta edizioni che saranno festeggiate nel 2027.

“La cinquantanovesima edizione della nostra corsa internazionale che ci attende nel prossimo mese di maggio – ha detto Rossano Grazioli, presidente del Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi – sarà l’anteprima di un sessantesimo che scoccherà nel 2027 e per tutti noi e per gli sportivi cremonesi e non solo rappresenterà un appuntamento eccezionale”.

Al lavoro l’area tecnica coordinata da Antonio Pegoiani, con la segreteria impegnata nella gestione delle richieste di partecipazione dei team che arrivano dall’Italia e da ogni continente.

