È stato Gianni Ferretti – pro rettore del Politecnico di Milano sede di Cremona – a presentare la lezione di Fabio Santini, esperto di Intelligenza Artificiale, ex responsabile Microsoft e Direttore Al alla GSOM (attualmente è anche Vice President South Europe di Expert Al). Santini è stato il primo relatore a parlare in pubblico nella nuovissima aula magna del campus “Città di Cremona” del Politecnico.

“Sono onorato e sono rimasto affascinato da tanta bellezza”, ha detto prima di iniziare a immergersi nel tema della sua lezione, ovvero l’intelligenza artificiale. O meglio, il futuro dell’intelligenza artificiale. “Se ci pensate l’intelligenza artificiale è ancora un bambino, ha tre anni”, ha detto rivolgendosi ai tanti studenti giovani presenti nell’aula”, siamo solo all’inizio di tutte le sue potenziali attività di sviluppo”.

E, slide dopo slide, non sono mancati riferimenti storici a fatti precisi e datati. A momenti in cui l’intelligenza artificiale ha superato quella umana. Secondo l’esperto l’AI sarà una base fondamentale per il futuro dei giovani, del loro lavoro e del dialogo con la società.

