Ultime News

9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
9 Ott 2025 Rinviata l'assemblea dei soci
Centropadane Eng, allarme della Uil
9 Ott 2025 Giornata Salute Mentale, il 10
ottobre "La scrittura che cura"
9 Ott 2025 Esercitazioni della Protezione Civile
sabato e domenica a Cremona e Stagno
9 Ott 2025 Delitto di Borgo Loreto: 16 anni
a Marco Viti. “Sono pentito”
Video Pillole

Inaugurazione traghetto Ro-Pax, Schifani “Momento di gioia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo è un momento di gioia, per la consapevolezza di una crescita della nostra regione sotto il profilo della qualità della vita. Non si festeggia solo l’attività industriale, ma il raggiungimento di una possibilità di trasporto più accettabile, umano e sereno per cittadini e turisti. La Sicilia è una terra di eccellenza e attrattività: questi cantieri sono il nostro orgoglio, ringrazio Fincantieri per guardare sempre di più a Palermo. La nostra qualità specialistica è storicamente acclarata e non ha secondi in altre parti d’Italia: il nostro sogno è trasformare la Sicilia in una terra di eccellenza e attrattività non solo turistica ma anche industriale. Ci stiamo provando”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante l’inaugurazione del traghetto Ro-Pax “Costanza I di Sicilia”, tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri a Palermo. xd8/vbo/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...