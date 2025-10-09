La Russa (Aci) “Targa Florio eccellenza italiana, attira appassionati”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato la nuova edizione della Targa Florio, l’edizione 2025 della gara più antica del mondo. Una gara che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo e che attira ogni anno centinaia di appassionati in Sicilia, un luogo magnifico, facendo rivivere il circuito delle Madonie e delle strade che non tutti conoscono”. Così il presidente eletto dell’Aci, Geronimo La Russa, a margine della presentazione della Targa Florio Classica 2025. Contestualmente è stata inaugurata anche la mostra di auto e moto storiche dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per ricordare l’unione storica tra Aci e le forze dell’ordine anche nell’organizzazione di numerosi eventi durante l’anno. “Auto che hanno segnato la storia di tutto noi – sottolinea La Russa –. Qui puoi ritrovare le auto che incontravi da bambino, le auto che hanno segnato la sicurezza sul territorio. Ci sembrava giusto celebrare e dare il giusto omaggio alla collaborazione con le forze dell’ordine in questo spazio rinnovato che vuole far vivere sempre di più la casa degli automobilisti, che è la casa di Aci”.

