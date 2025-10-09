Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Video Pillole

L’arte di Alphonse Mucha in mostra a Palazzo Bonaparte

ROMA (ITALPRESS) – Palazzo Bonaparte a Roma si trasforma dall’8 ottobre nel tempio dell’Art Nouveau con la più ampia retrospettiva mai dedicata all’artista ceco Alphonse Mucha, padre e maestro indiscusso di quello stile raffinato e sensuale che ha rivoluzionato l’immaginario visivo di ogni tempo. “Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione”, questo il titolo della mostra curata da Elizabeth Brooke e Annamaria Bava, con la direzione scientifica di Francesca Villanti. Main partner la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale con Poema.
mec/fsc/gsl/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...