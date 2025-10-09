Ultime News

9 Ott 2025 Clienti aggressivi e molesti
nel bar. Risarcito il titolare
9 Ott 2025 Viaggio in Sardegna inesistente
Cliente truffata, 46enne condannata
9 Ott 2025 Il futuro dell'IA: la lezione
di Fabio Santini al Politecnico
9 Ott 2025 Giornata Mondiale della Vista
i consigli del medico
9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
Video Pillole

Lombardia, Cattaneo “Giappone partner importante”

TOKYO (ITALPRESS) – “Il Giappone è un partner importante. Siamo venuti anche per ricordare che la Lombardia è tecnologia avanzata, aerospazio, scienze della vita, ricerca avanzata”. Lo ha detto a Tokyo il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione della missione in Giappone con il governatore Attilio Fontana.
col/mgg/gtr

