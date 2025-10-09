Ultime News

9 Ott 2025 Clienti aggressivi e molesti
nel bar. Risarcito il titolare
9 Ott 2025 Viaggio in Sardegna inesistente
Cliente truffata, 46enne condannata
9 Ott 2025 Il futuro dell'IA: la lezione
di Fabio Santini al Politecnico
9 Ott 2025 Giornata Mondiale della Vista
i consigli del medico
9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
Lombardia in Giappone, Fontana “Missione consolida rapporti”

TOKYO (ITALPRESS) – “Consolidare i rapporti che esistono fra la Lombardia e il Giappone è fondamentale per accrescere le opportunità di collaborazione che già, ogni anno, aumentano sia per numero che per rilevanza. Sono assolutamente convinto che il rafforzamento dei rapporti tra questi due Paesi amici, sia storicamente che culturalmente, debba essere sostenuto con grande determinazione. Soprattutto in questo momento storico”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine di una serie di appuntamenti che lo ha visto protagonista a Tokyo insieme al sottosegretario alle Relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo.
