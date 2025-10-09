Ultime News

Video Pillole

Lombardia in missione in Giappone, alleanza per innovazione e sviluppo

TOKYO (ITALPRESS) – Rafforzare i rapporti economici, culturali e istituzionali tra la Lombardia e il Giappone, due territori accomunati da una forte vocazione all’innovazione e all’internazionalizzazione. Questo lo scopo della missione istituzionale della Regione Lombardia in Giappone, guidata dal presidente Attilio Fontana e dal Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee della Regione, Raffaele Cattaneo.
