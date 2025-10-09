Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Video Pillole

Nasce a Lampedusa il Servizio Oncologico Decentrato

LAMPEDUSA (ITALPRESS) – Un passo avanti decisivo verso una sanità realmente di prossimità: entro la fine dell’anno anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare dall’isola. È stato presentato, nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale, il nuovo Servizio Oncologico Decentrato, frutto della sinergia tra Asp di Palermo, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, INMP, Comune di Lampedusa e Linosa e Assessorato regionale della Salute. Il servizio permetterà dunque ai pazienti oncologici di ricevere trattamenti chemioterapici direttamente sull’isola, grazie alla presenza periodica di specialisti e alla sinergia con il Policlinico di Palermo, dove verranno preparati i farmaci antiblastici.
fsc/gtr

