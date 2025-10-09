Archiviata a fine Settembre la positiva stagione dell’Arena Giardino, Ottobre segna la ripresa della stagione cinematografica delle prime visioni.

Il CineChaplin riapre con “Tre ciotole”, con Elio Germano e Alba Rohrwacher per la regia di Isabel Coixet. Il film è ispirato dall’omonimo libro di Michela Murgia e, in qualche modo, ne testimonia le riflessioni più profonde e intime sulla fine delle cose e sull’eredità che lasciamo nel mondo. Un’opera che apre a importanti riflessioni e che è sembrata adatta a incominciare una stagione segnata dai drammatici eventi internazionali.

Mercoledì 15 Ottobre si terrà una serata molto importante con la presentazione, a ingresso libero, del documentario “DA CHE PARTE STAI?”, dedicato al fotografo, regista e artista Giuseppe Morandi, fondatore della Lega di Cultura di Piadena. L’intento dell’opera, nata da un gruppo di amici di Morandi proprio al CineChaplin, realizzata dal Regista Alessandro Scillitani e sostenuta dalla Provincia di Cremona, è restituire, almeno in parte, il suo straordinario impegno e la passione profusa per raccontare il mondo dei paìsan e le trasformazioni della bassa padana dal dopoguerra ad oggi. Il film è arricchito dalle voci di intellettuali, amici e compagni di strada, capaci di restituire la profondità di un percorso umano e artistico.

Da Mercoledì 22 Ottobre, infine, avrà inizio il ciclo “Mercoledì d’autore” che per 4 settimane proporrà la visione di altrettante opere tra le più interessanti uscite recentemente. “UN FILM FATTO PER BENE”, dedicato a Carmelo Bene (22 Ottobre), “KNEECAP”, sul ruolo sociale e di rivendicazione dell’hip hop (29 Ottobre), “FAMILIAR TOUCH” che racconta in modo innovativo il tema dell’invecchiamento (5 Novembre) e infine “LA TOMBA DELLE LUCCIOLE”, un capolavoro di animazione dello Studio Ghibli, uscito nel 1988, in edizione restaurata. L’ingresso ai film della rassegna è di 5€.

© Riproduzione riservata