Professioni Sanitarie, open day all’Ospedale di Cremona per i potenziali nuovi iscritti

Ci sono lavori che nascono da una vocazione, poi si apprendono e svolgono unendo talento, competenza e passione: fra questi figurano senza dubbio le professioni sanitarie, presentate all’Ospedale di Cremona nella giornata di orientamento promossa dall’Università di Brescia che insieme ad ASST Cremona e ATS Val Padana eroga i Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Assistenza Sanitaria nella città del Torrazzo.

Con un periodo storico profondamente segnato dalla pandemia di Covid-19 e altre difficoltà che persistono tuttora, serve intercettare giovani che possano garantire un futuro al settore dove le carenze di organico interessano l’intero Paese. Un settore complesso, ma fondamentale.

Così, nel padiglione n.4 del nosocomio cremonese, gli studenti incontrano tutor e docenti per informazioni relative ai percorsi di studio, gli esami, la vita universitaria e i test di ammissione. Confrontarsi con professionisti e anche giovani già frequentanti è utile a capire la strada da intraprendere. “È un’opportunità per conoscere professioni che uniscono competenze tecniche, relazionali e umane” spiega Adele Luccini, direttore del Polo Universitario dell’ASST di Cremona.

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