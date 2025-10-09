Siri “Come Lega vogliamo dare alla Sicilia prosperità e sviluppo”





PALERMO (ITALPRESS) – “La Lega è il più antico partito all’interno dell’emiciclo parlamentare: ha una forte organizzazione come realtà politica in cui il punto centrale sono i dipartimenti, terminale ultimo di collegamento tra i rappresentanti istituzionali, i cittadini e le categorie sociali ed economiche del paese”. Così il coordinatore nazionale dei dipartimenti della Lega Armando Siri a margine della conferenza stampa sulla riorganizzazione del partito in Sicilia, tenutasi all’Hotel Giardino Inglese a Palermo. “I rapporti mi auguro che siano sempre cordiali con le altre forze politiche: riconoscimento e rispetto reciproco sono fondamentali. Al di là delle sigle, dei simboli e dei nomi contano i contenuti: questo territorio merita di tornare al centro della scena italiana ed europea e lo può fare anche grazie allo sforzo che la Lega sta facendo con il ponte sullo stretto, che significa sviluppo, lavoro, possibilità di connessione”. xd8/vbo/mca3

© Riproduzione riservata