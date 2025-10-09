Ultime News

9 Ott 2025 Badante cremonese morta a
Dalmine: la famiglia vuole risposte
9 Ott 2025 Conto alla rovescia per la 24^ HMC
Sabato la presentazione ufficiale
9 Ott 2025 Droga, estorsioni e un ordigno
esplosivo: 6 anni a ex latitante
9 Ott 2025 Il 59° Circuito del Porto
sarà domenica 17 maggio 2026
9 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”: puntata
sulle chiese di Manerba del Garda
Tg Economia – 9/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Imprese, ottimismo in calo sulle prospettive dell’economia
– Confindustria Energia, all’assemblea focus su autonomia strategica Ue
– Lazio, triplicate in 8 anni Pmi con un elevato livello di welfare
– Il valore dell’oro è in continuo rialzo
sat/azn

