Video Pillole
Tg Sport – 9/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Leao sul banco degli imputati, Allegri il suo difensore?
– Morto a 69 anni il tecnico del Boca Juniors Miguel Angel Russo
– Jasmine Paolini vola ai quarti a Wuhan, si ritira Tauson
– Elkann “La Ferrari è una questione personale, continueremo a investire”
– Il volley azzurro al Quirinale, Mattarella “Formidabili”
azn
