“La Giunta regionale ha riferito martedì in consiglio regionale che saranno 199 i Vigili del fuoco che prenderanno prossimamente servizio in Lombardia e che, tra questi, 7 dovrebbero essere destinati alla provincia di Cremona. Sicuramente un piccolo segnale, ma purtroppo ancora insufficiente rispetto alla grave carenza di organico che da anni mette a rischio non solo la sicurezza di questi professionisti, ma anche quella dei cittadini. Chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti deve poterlo fare a sua volta in condizioni di sicurezza e con personale adeguato. Serve un impegno più forte, da parte del Governo e della Regione, per garantire organici stabili e completi”.

Così il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni dopo la risposta ricevuta martedì in aula, durante il question time in Consiglio regionale, in merito alle iniziative che Regione Lombardia intende assumere per assicurare la piena operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella nostra regione.

“In Lombardia – spiega Piloni – mancano oltre 600 unità operative, con pesanti ripercussioni sul servizio di soccorso tecnico-urgente. In provincia di Cremona la carenza supera il 20% rispetto alla pianta organica che prevede circa 130 unità e a questo si aggiunge anche la riduzione delle ore di formazione e dei fondi per gli straordinari”.

“Una carenza – precisa il consigliere – che riguarda soprattutto le figure essenziali di capo squadra e capo reparto e che risulta essere del 26%. Sebbene il Corpo sia di competenza statale – sottolinea il consigliere dem – la Regione Lombardia può e deve continuare a esercitare un ruolo politico di impulso e coordinamento verso il Ministero, promuovendo un piano straordinario di assunzioni, forme di sostegno logistico e un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali. Dal momento che anche alcuni esponenti della maggioranza hanno manifestato attenzione e disponibilità a lavorare su questo tema, ci auguriamo che, insieme, si possa arrivare a una soluzione più efficace e fare in modo che i Vigili del fuoco possano continuare a garantire, oltre alla loro, la sicurezza di tutti noi” conclude Piloni.

