10 Ott 2025 Rifiuti abbandonati nel Parco
del Po: denunciato artigiano
10 Ott 2025 Droga, nel 2024 sequestrate
oltre 1000 piante di marijuana
9 Ott 2025 Vìola i divieti per compleanno del
figlio. Sei mesi al marito violento
9 Ott 2025 Salami come rifiuti abbandonati
Individuata ditta responsabile
9 Ott 2025 Controllo del territorio, vasto
dispiegamento dell'Arma a Torre
A Reggio Calabria arrestati tre giovani per tentato omicidio

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre giovani reggini con l’accusa di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, delitti entrambi aggravati dal metodo mafioso. Le indagini immediatamente avviate dalla Procura della Repubblica, e curate dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile, scaturiscono dai fatti avvenuti il 15 luglio dello scorso anno, quando un uomo è stato gravemente ferito a colpi di fucile, in pieno centro cittadino.

