Anas, focus sulla sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento





TRENTO (ITALPRESS) – Ogni scelta al volante può fare la differenza. Piazza Duomo, a Trento, ha ospitato il talk “Sicuri al traguardo” organizzato da Anas che per il quarto anno consecutivo è brand partner del Festival dello Sport, in programma fino al 12 ottobre. Testimonial Max Biaggi, sei volte campione del mondo di motociclismo, e Maya Weug, prima pilota della Ferrari Driver Academy, che hanno condiviso la loro esperienza tra pista e strada, lanciando un chiaro messaggio ai giovani: vietato distrarsi alla guida.

