10 Ott 2025 Furto a Crema ed uno tentato a
Castelleone: denunciati due 28enni
10 Ott 2025 "Lo scatto icona del nostro tempo"
nel podcast di "24 minuti"
10 Ott 2025 Casalasco al setaccio dei Carabinieri
Segnalati due assuntori di droga
10 Ott 2025 Rifiuti abbandonati nel Parco
del Po: denunciato artigiano
10 Ott 2025 Droga, nel 2024 sequestrate
oltre 1000 piante di marijuana
Anas, focus sulla sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento

TRENTO (ITALPRESS) – Ogni scelta al volante può fare la differenza. Piazza Duomo, a Trento, ha ospitato il talk “Sicuri al traguardo” organizzato da Anas che per il quarto anno consecutivo è brand partner del Festival dello Sport, in programma fino al 12 ottobre. Testimonial Max Biaggi, sei volte campione del mondo di motociclismo, e Maya Weug, prima pilota della Ferrari Driver Academy, che hanno condiviso la loro esperienza tra pista e strada, lanciando un chiaro messaggio ai giovani: vietato distrarsi alla guida.
