Cronaca
Blitz Polizia Locale in centro,
sequestrate merci a venditore abusivo
Blitz della Polizia Locale nel tardo pomeriggio di giovedì in centro storico, dove nel corso di una serie di controlli è stato fermato l’ambulante che da tempo, quotidianamente, espone la propria mercanzia in via Solferino, sotto il porticato prospicente la Camera di Commercio.
L’uomo, che vende merce probabilmente contraffatta, è stato identificato, quindi gli agenti hanno provveduto a sequestrare tutta la merce esposta, per approfondire le indagini.
L’operazione rientra in un’azione più ampia di controllo del centro storico che le forze dell’ordine da tempo stanno portanto avanti, anche su input del prefetto, per garantire la legalità e ridurre gli episodi di microcriminalità. LaBos
