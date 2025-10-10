Ampio dispiegamento di Carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore, anche con l’ausilio dell’unità cinofila e di un mezzo del 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, nella serata di giovedì, in diversi comuni della fascia orientale della provincia di Cremona.

Tutela della sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto dei reati, controllo straordinario dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile, oltre che della circolazione stradale, sono stati gli obiettivi dell’operazione che ha avuto luogo tra le 18 e la mezzanotte nei comuni di Piadena Drizzona, Torre de’ Picenardi, Sospiro e San Giovanni in Croce. Controllate piazze, parchi pubblici, stazioni ferroviarie e le principali arterie stradali, con un bilancio di 164 persone identificate, 52 veicoli fermati e 15 locali pubblici controllati. Due persone, individuate dai cani antidroga, sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti: un 35enne della provincia di Mantova, fermato alla stazione di Piadena Drizzona, con due grammi di hashish; e un 55enne individuato con due grammi di marijuana in un locale pubblico di isola Dovarese.

Un’operazione che ha visto un imponente dispiegamento di mezzi e di uomini dell’Arma: impegnate le pattuglie della radiomobile di Casalmaggiore e i militari delle stazioni di Piadena Drizzona, Scandolara Ravara, Rivarolo del Re, Torre de’ Picenardi, San Giovanni in Croce, Sospiro e Gussola.

