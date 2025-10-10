La positiva collaborazione tra il Comune di Cremona e la Fondazione Giorgio Conti prosegue dal 2023 e, per il terzo anno consecutivo, la Fondazione ha ribadito la disponibilità nel sostenere le famiglie con difficoltà economiche che hanno figli con disabilità garantendo la frequenza ai progetti estivi.

L’estate 2025 ha visto un numero significativo di alunni con disabilità, ben 132, che hanno aderito ad attività estive – centri estivi, laboratori, vacanze sul territorio di Cremona e non solo – organizzati dall’Rti delle cooperative locali (Cosper, Dolce, Gamma, Meraki e Sentiero) e di questi 27 hanno beneficiato del supporto generosamente messo a disposizione dalla Fondazione.

Dal punto di vista economico i contributi stanziati dal Comune di Cremona per l’accompagnamento educativo di cui bambini e ragazzi necessitavano per accedere alle attività con i loro coetanei ammontano a quasi 150.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori 12.000 euro donati dalla Fondazione come sostegno al costo di iscrizione e pasto ai centri estivi o per incrementare le ore di assistenza educativa necessaria per alcune progettualità.

Quella con la Fondazione Giorgio Conti non è solo una collaborazione importante per sostenere le famiglie e gli alunni con disabilità in uno dei momenti più complessi dell’anno, l’estate, ma anche un’occasione di confronto e di rafforzamento di quelle reti territoriali così centrali quando si parla di progetti e percorsi per persone con disabilità.

