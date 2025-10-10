Nel 2024 in provincia di Cremona sono state sequestrate 1.162 piante di marijuana: un record regionale, secondo solo a quello di Brescia. Lo rivela la relazione annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, pubblicata in questi giorni.

Sotto sequestro anche 276,46 kg di droghe varie già confezionate, tra cui la più diffusa è ancora la marijuana, con 257 chili, seguita dall’hashish, con 18 kg.

Numeri decisamente decuplicati rispetto all’anno prima, quando i chili di sostanza stupefacente sequestrati complessivamente erano stati solo 16. Si è quindi verificata una grande crescita nei quantitativi, sintomo che la nostra provincia sta diventando sempre più terreno per le grandi organizzazioni di spaccio.

A confermarlo anche il dato sulle operazioni anti-droga portate a termine sul territorio: sono state 55 nel 2024, contro le 73 dell’anno prima. Dunque, a fronte di un ridotto numero di operazioni, cresce però l’entità dello spaccio, segno che le forze dell’ordine si stanno concentrando sempre più sui “pesci grossi” del settore.

Anche in questo caso i numeri parlano chiaro: sono 62 le persone segnalate all’autorità giudiziaria, contro le 80 dell’anno precedente, di cui 41 stranieri, soprattutto marocchini ed egiziani, e 21 italiani. Tra i denunciati, anche 3 minorenni.

IN LOMBARDIA

A livello regionale nel 2024 è stato registrato il 18,39% delle operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale, il 12,44% delle sostanze sequestrate e il 16,95% delle persone segnalate all’Autorità Giudiziaria. Le operazioni antidroga sono state complessivamente 3.916, con un incremento del 4,34% rispetto all’anno precedente.

I quantitativi di sostanze sequestrate, invece, sono calati del 23,44%, passando dai 10.979 kg del 2023 ai 8.412 di quest’anno. Infine sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, per reati sugli stupefacenti, complessivamente 4.745 persone, con un incremento del 3,58%.

Laura Bosio

