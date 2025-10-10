Bandiere e simboli palestinesi hanno sventolato in piazza del Comune a Cremona per un cessate il fuoco a Gaza che finalmente pare proprio essere arrivato. Con la ratifica dell’accordo da parte del governo israeliano è entrato subito in vigore lo stop alle ostilità nella Striscia. Con Israele che ha inoltre dato il via libera alle autorità delle Nazioni Unite per iniziare a consegnare aiuti a Gaza a partire da domenica.

Ma la mobilitazione e i cortei pro-Gaza non si fermano. Come commenta Paola Tacchini, del gruppo Cessate il fuoco: “Come gruppo ci siamo ingranditi tantissimo e abbiamo pensato prima di credere che la pace veramente arriverà di tenere alta l’attenzione. Innanzitutto su chi ancora è stato catturato, sequestrato, non so qual è il termine migliore, soprattutto un pensiero per quei medici, sanitari che si sono messi a disposizione per aiutare una popolazione che è devastata”.

