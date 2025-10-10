Ultime News

10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
10 Ott 2025 Manzi (Pd): "La scuola di Valditara?
"Più che futuro guarda al passato"
10 Ott 2025 “Biscotti Senza Frontiere”
arriva anche a Cremona
Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco

La protesta in piazza (foto Studio B12)

Bandiere e simboli palestinesi hanno sventolato in piazza del Comune a Cremona per un cessate il fuoco a Gaza che finalmente pare proprio essere arrivato. Con la ratifica dell’accordo da parte del governo israeliano è entrato subito in vigore lo stop alle ostilità nella Striscia. Con Israele che ha inoltre dato il via libera alle autorità delle Nazioni Unite per iniziare a consegnare aiuti a Gaza a partire da domenica.

Ma la mobilitazione e i cortei pro-Gaza non si fermano. Come commenta Paola Tacchini, del gruppo Cessate il fuoco: “Come gruppo ci siamo ingranditi tantissimo e abbiamo pensato prima di credere che la pace veramente arriverà di tenere alta l’attenzione. Innanzitutto su chi ancora è stato catturato, sequestrato, non so qual è il termine migliore, soprattutto un pensiero per quei medici, sanitari che si sono messi a disposizione per aiutare una popolazione che è devastata”.

