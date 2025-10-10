La Asst di Cremona aderisce all’Open Weekend promosso da Fondazione Onda Ets in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa. L’iniziativa offre un programma gratuito e su prenotazione, pensato per accompagnare le donne in questa fase di trasformazione, promuovendo benessere e consapevolezza.

Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare rispetto ai cambiamenti fisici e psicologici legate alla menopausa per trovare insieme strategie per affrontarli al meglio. L’attenzione è rivolta anche alla prevenzione delle complicanze che possono manifestarsi a lungo termine, come osteoporosi e malattie cardiovascolari.

Questo accadrà attraverso la consulenza degli specialisti e degli operatori dell’Asst di Cremona attraverso visite, consulenze, test e incontri di gruppo.

AL FIANCO DELLE DONNE

“La menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso in modo superficiale” sottolinea Francesca Merzagora (presidente di Fondazione Onda Ets). “Molte donne convivono in silenzio con i sintomi. Considerando che oggi si possono vivere anche trent’anni in menopausa, è fondamentale promuovere una corretta informazione e, quando necessario, trattamenti mirati per migliorare la qualità della vita e prevenire disturbi cronici”.

SENSIBILIZZARE. PREVENIRE. PROMUOVERE BENESSERE

Sono le tre parole chiave che guidano l’impegno di Asst Cremona. Sensibilizzare: informare sui cambiamenti ormonali e sintomi come vampate, insonnia e disturbi dell’umore; prevenire: intercettare precocemente patologie come osteoporosi e rischi cardiovascolari e promuovere benessere: affrontare la menopausa con un approccio positivo e consapevole.

“La visita ginecologica in menopausa è un passaggio cruciale” spiega Annalisa Abbiati (Direttore facente funzione di Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale di Cremona). “Per individuare eventuali patologie e offrire un supporto personalizzato”.

“È altrettanto importante creare spazi di ascolto e confronto» aggiunge Beatrice Malcontenti (Coordinatrice e ostetrica del Consultorio di Cremona) «per aiutare le donne a vivere questa fase con maggiore serenità”.

PRENDERSI CURA DI SÉ

“Il Pap test è essenziale nella prevenzione del tumore del collo dell’utero, così come il test HPV da ripetere ogni 5 anni” ricorda Enrica Mantovani (responsabile del Consultorio di Casalmaggiore). “Ma la salute non è solo assenza di malattia: significa anche stare bene nel proprio corpo e nella propria pelle. Per questo, oltre alla prevenzione, parleremo anche di benessere e invecchiamento cutaneo”.

PROGRAMMA

Attività gratuite e su prenotazione, rivolte a tutte le donne.

Venerdì 17 ottobre 2025

Ospedale di Cremona

Visite ginecologiche (dalle 14:20 alle 18)

Ambulatori Ostetricia e Ginecologia, 7° piano – lato destro

Prenotazione: Lunedì 13 ottobre, dalle 8:30 alle 9:30

Telefono 0372 405 752

Menopausa: il Consultorio Informa

Incontro di gruppo, dalle 15 alle 17

Prenotazione: e-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

– Come prevenire l’invecchiamento cutaneo

Incontro di gruppo, dalle 14 alle 16

Prenotazione: Telefono 0375 284127-62/ e-mail: consultorio.casal@asst-cremona.it– Pap Test e Papilloma virus Test

dalle 14 alle 16:30

Prenotazione: Telefono 0375 284170-62/e-mail: consultorio.casal@asst-cremona.it

