Giornata Mondiale Menopausa,
molte iniziative per le donne
La Asst di Cremona aderisce all’Open Weekend promosso da Fondazione Onda Ets in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa. L’iniziativa offre un programma gratuito e su prenotazione, pensato per accompagnare le donne in questa fase di trasformazione, promuovendo benessere e consapevolezza.
Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare rispetto ai cambiamenti fisici e psicologici legate alla menopausa per trovare insieme strategie per affrontarli al meglio. L’attenzione è rivolta anche alla prevenzione delle complicanze che possono manifestarsi a lungo termine, come osteoporosi e malattie cardiovascolari.
Questo accadrà attraverso la consulenza degli specialisti e degli operatori dell’Asst di Cremona attraverso visite, consulenze, test e incontri di gruppo.
AL FIANCO DELLE DONNE
“La menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso in modo superficiale” sottolinea Francesca Merzagora (presidente di Fondazione Onda Ets). “Molte donne convivono in silenzio con i sintomi. Considerando che oggi si possono vivere anche trent’anni in menopausa, è fondamentale promuovere una corretta informazione e, quando necessario, trattamenti mirati per migliorare la qualità della vita e prevenire disturbi cronici”.
SENSIBILIZZARE. PREVENIRE. PROMUOVERE BENESSERE
Sono le tre parole chiave che guidano l’impegno di Asst Cremona. Sensibilizzare: informare sui cambiamenti ormonali e sintomi come vampate, insonnia e disturbi dell’umore; prevenire: intercettare precocemente patologie come osteoporosi e rischi cardiovascolari e promuovere benessere: affrontare la menopausa con un approccio positivo e consapevole.
“La visita ginecologica in menopausa è un passaggio cruciale” spiega Annalisa Abbiati (Direttore facente funzione di Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale di Cremona). “Per individuare eventuali patologie e offrire un supporto personalizzato”.
“È altrettanto importante creare spazi di ascolto e confronto» aggiunge Beatrice Malcontenti (Coordinatrice e ostetrica del Consultorio di Cremona) «per aiutare le donne a vivere questa fase con maggiore serenità”.
PRENDERSI CURA DI SÉ
“Il Pap test è essenziale nella prevenzione del tumore del collo dell’utero, così come il test HPV da ripetere ogni 5 anni” ricorda Enrica Mantovani (responsabile del Consultorio di Casalmaggiore). “Ma la salute non è solo assenza di malattia: significa anche stare bene nel proprio corpo e nella propria pelle. Per questo, oltre alla prevenzione, parleremo anche di benessere e invecchiamento cutaneo”.
PROGRAMMA
Attività gratuite e su prenotazione, rivolte a tutte le donne.
Venerdì 17 ottobre 2025
- Ospedale di Cremona
Visite ginecologiche (dalle 14:20 alle 18)
Ambulatori Ostetricia e Ginecologia, 7° piano – lato destro
Prenotazione: Lunedì 13 ottobre, dalle 8:30 alle 9:30
Telefono 0372 405 752
- Consultorio di Cremona (Via San Sebastiano 14, Palazzina B)
Menopausa: il Consultorio Informa
Incontro di gruppo, dalle 15 alle 17
Prenotazione: e-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it
- Consultorio di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi 3)
– Come prevenire l’invecchiamento cutaneo
Incontro di gruppo, dalle 14 alle 16
Prenotazione: Telefono 0375 284127-62/ e-mail: consultorio.casal@asst-cremona.it– Pap Test e Papilloma virus Test
dalle 14 alle 16:30
Prenotazione: Telefono 0375 284170-62/e-mail: consultorio.casal@asst-cremona.it