Imprese, ottimismo in calo sulle prospettive dell’economia





ROMA (ITALPRESS) – I giudizi sulla situazione economica generale sono complessivamente sfavorevoli, anche se in miglioramento rispetto a quelli formulati a inizio anno. La domanda complessiva ha ristagnato nel terzo trimestre, e risente anche dell’applicazione dei dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti e del rafforzamento dell’euro. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Banca d’Italia tra il 26 agosto e il 19 settembre 2025 presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Le attese delle imprese per il trimestre successivo continuano a prefigurare una ripresa delle proprie vendite, ma sono meno ottimistiche rispetto alla rilevazione precedente. Anche le attese sull’occupazione sono meno favorevoli, specialmente nei servizi e nelle costruzioni. Le imprese prevedono una crescita degli investimenti nel 2025, favorita da condizioni di accesso al credito stabili e da un livello di liquidità ritenuto adeguato.

