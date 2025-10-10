Anche quest’anno ITS Academy ha premiato gli studenti più meritevoli attraverso la cerimonia di consegna delle Borse di Studio che si è svolta venerdì mattina in camera di commercio a Cremona. 28 gli studenti premiati tra Cremona e Crema dal presidente della camera di commercio di Cremona-Pavia-Mantova e dalla direttrice Valentina Nucera. 22.500 il totale delle borse di studio messe a disposizione dalla camera di Commercio. 800 euro per i ragazzi (26 in totale) e 950 per le ragazze (2 le premiate). Collegato da Crema anche il senatore Renato Ancorotti, Presidente della Fondazione ITS per le Nuove tecnologie per il Made in Italy.

Gli ITS Academy propongono agli iscritti un percorso post-diploma altamente specializzato, finalizzato a fornire competenze concrete, sia teoriche che pratiche, richieste dalle aziende e dal mondo del lavoro. ITS Academy Cremona è un ecosistema dinamico dove formazione, innovazione, ricerca ed esperienza pratica si fondono per creare i professionisti del futuro, pronti ad affrontare e guidare il cambiamento nei propri settori di riferimento.

© Riproduzione riservata