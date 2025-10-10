Ultime News

Cronaca

"Lo scatto icona del nostro tempo"
nel podcast di "24 minuti"

Uno scatto che è diventato simbolo di legalità e lotta alla mafia. Era la primavera del 1992 quando il fotografo Tony Gentile, allora giovane reporter per il quotidiano Giornale di Sicilia, immortalò un momento apparentemente secondario, destinato però a imprimersi nell’immaginario collettivo italiano. L’immagine di Falcone e Borsellino, spalla a spalla, ad un convegno.

Il fotoreporter Gentile è ospite del podcast di “24minuti” (clicca qui per ascoltare https://open.spotify.com/episode/0qAOj7kwe15nP8KbNCtXOH?si=7FURM0tSTxqJZjLErRZ9Ug), spazio di approfondimento di CR1 curato da Simone Bacchetta, dal titolo Lo scatto icona del nostro tempo.

“In quell’occasione – racconta Gentile – ho scattato esattamente 17 foto perché ricordiamoci che siamo nell’era analogica quindi esistono i rullini, i rullini hanno un costo, hanno una procedura per essere sviluppati. Negli anni 90 per fare le foto bisognava essere molto selettivi, molto più precisi e cercare subito la notizia e tra questi 17 fotogrammi io avevo individuato quello che per me era il fotogramma migliore di quella sequenza”. Un fotogramma passato alla storia.

© Riproduzione riservata
