Fucilazione di Luigi Ruggeri,
cerimonia di commemorazione
Ponchielli talk scienza con
Caccia, Mancuso e Barbascura
Bcc: risultati in crescita
nel primo semestre del 2025
Omar Galliani: la sua mostra
alla galleria d'arte Mangano
Petsfestival: al via in Fiera
la dodicesima edizione
Lombardia a Expo Osaka, Cattaneo “Tecnologie al centro collaborazione”

OSAKA (ITALPRESS) – “L’accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto con Osaka riprende una storia lunga di relazioni tra la Lombardia e Milano e la città di Osaka. Si può innestare una collaborazione che vede nell’economia e nelle nuove tecnologie il suo punto forte”. Lo ha detto a Osaka il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione della missione in Giappone con il governatore Attilio Fontana.
