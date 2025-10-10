Lombardia a Expo Osaka, firmato accordo per gli scambi commerciali





OSAKA (ITALPRESS) – Fa tappa a Osaka la missione istituzionale in Giappone del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata è stata dedicata alla visita a “Expo 2025” dove è stato firmato un memorandum con il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura. Al centro del documento, la promozione di scambi commerciali, attraverso la realizzazione di analisi di mercato approfondite e l’organizzazione di missioni nei due territori; il confronto su iniziative di promozione turistica e culturale, con particolare attenzione ai siti Unesco; la condivisione di best practice in tema di tecnologie innovative, con un focus sull’agricoltura e, la collaborazione riguardante la gestione di grandi eventi internazionali, partendo dalle esperienze dell’Expo e dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026.

