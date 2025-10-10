Ultime News

10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
10 Ott 2025 Manzi (Pd): "La scuola di Valditara?
"Più che futuro guarda al passato"
10 Ott 2025 “Biscotti Senza Frontiere”
arriva anche a Cremona
Malattie rare, la diagnosi adesso si fa con la tomografia olografica

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo approccio diagnostico tridimensionale per osservare, in maniera quantitativa e senza marcatori fluorescenti, i “lisosomi” all’interno di cellule vive. A svilupparlo un team congiunto dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche di Pozzuoli e dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina. A spiegare il funzionamento della tecnologia Pietro Ferraro, Dirigente di Ricerca e Principal Investigator dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del CNR di Napoli.
