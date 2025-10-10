Ultime News

10 Ott 2025 Gaza, proteste in piazza
nonostante il Cessate il Fuoco
10 Ott 2025 Travel Experience di Rimini:
incontri e nuove prospettive
10 Ott 2025 Arte del '900 protagonista della
festa di Fondazione Città di Cremona
10 Ott 2025 Manzi (Pd): "La scuola di Valditara?
"Più che futuro guarda al passato"
10 Ott 2025 “Biscotti Senza Frontiere”
arriva anche a Cremona
Meloni “Il governo sostiene interventi per le isole minori”

LIPARI (ITALPRESS) – “E’ la prima volta che il governo organizza una iniziativa di questo tipo, il governo intende fare tesoro delle proposte e dei contributi che emergeranno, il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all’insularità, assicurare risposte concrete ai problemi che affrontano i 220 mila italiani che risiedono nei 35 comuni di questi territori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo, con un videomessaggio, agli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari.
