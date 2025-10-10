Nella serata di mercoledì 8 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 32 anni, residente in altra provincia, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire la propria identità.

La pattuglia è intervenuta poco prima delle 21 su richiesta del 112. A chiamare sono stati alcuni passanti, che avevano segnalato la presenza di un uomo molto agitato e presumibilmente ubriaco che infastidiva la gente in via Milano.

La pattuglia della Sezione Radiomobile, è intervenuta per identificarlo, ma l’uomo ha iniziato a protestare in modo aggressivo contro i militari, sia verbalmente che fisicamente, spingendoli più volte e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

I Carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo alla Caserma “Santa Lucia”, dove ha continuato ad inveire. E’ stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

© Riproduzione riservata