Domenica 12 ottobre in occasione della Domenica di Carta 2025, l’iniziativa del Ministero della Cultura dedicata all’apertura straordinaria di biblioteche e archivi di Stato in tutta Italia, per valorizzare il patrimonio archivistico e librario del paese la Biblioteca Statale Cremona propone l’evento “ABSTRACT di e con Massimiliano Pegorini e Francesco Lazzari“. Un viaggio nel suono, nel colore e nel linguaggio di due arti che si fondono nella costante ricerca della verità.

Verranno presentati brani scritti e interpretati al pianoforte dal maestro Francesco Lazzari ispirati a Claude Monet.

Il pubblico vedrà immagini di Claude Monet mentre ascolta le sue parole, che ne svelano pensieri, passioni e ossessioni, interpretate da Massimiliano Pegorini.

Un’esperienza immersiva di sguardo, ascolto e vita. L’appuntamento è in Sala Ragazzi in Biblioteca a Cremona alle ore 11.00.

