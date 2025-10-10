Le stagioni del Ponchielli si arricchiscono della grande divulgazione scientifica. All’interno di Ponchielli Talk nasce il nuovo progetto Scienza, due spettacoli che vedranno protagonisti celebri divulgatori esplorare temi scientifici a metà strada tra lo show e la lezione.

Il primo appuntamento sarà con I Confini non esistono, giovedì 26 febbraio alle 20.30, e vedrà sul palco, insieme per la prima volta, il botanico Stefano Mancuso e il giornalista, attore e conduttore Matteo Caccia, che intrecceranno botanica e relazioni umane, storie di piante e di uomini con in comune un unico denominatore: quello dei confini.

Sono qui per Caos è il secondo spettacolo che vedrà in scena, venerdì 10 aprile alle 21, Barbascura X, chimico, autore, performer, considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web.

Barbascura porterà il pubblico in modo originale e con un tocco di satira dissacrante in un viaggio indietro nel tempo in un racconto a metà strada tra scienza, evoluzione e assoluta casualità della vita.

I biglietti per i due spettacoli sono in vendita da oggi alla biglietteria del teatro e sul circuito vivaticket.

