La Polizia Locale ha individuato e denunciato il responsabile di ripetuti episodi di abbandono di rifiuti, tra cui materiali edili, mobilio e indumenti, nel PLIS del Po e del Morbasco. Gli illeciti si sono verificati in diverse occasioni nel mese di giugno, in Lungo Po Europa.

A seguito di una segnalazione, il Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale, con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale, ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata, raccogliendo elementi utili all’identificazione dell’autore.

I rifiuti erano stati abbandonati nella zona dell’ex Capannina ed arrivavano oltre il confine comunale, sino al territorio di Gerre de’ Caprioli. Le indagini hanno permesso di ricondurre tutti gli abbandoni ad una sola persona, un cittadino straniero residente a Cremona, titolare di un’impresa artigiana.

Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti (sussiste comunque la presunzione di innocenza).

L’attività degli uomini del Comando di Piazza Libertà è proseguita con la trasmissione di un’informativa agli Enti interessati così da permettere l’avvio della bonifica dell’area, nell’ambito di un più ampio impegno per il contrasto ai reati ambientali e la tutela del territorio.

