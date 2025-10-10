Ultime News

10 Ott 2025 Viola più volte le misure cautelari,
45enne finisce in carcere
10 Ott 2025 Molesta i passanti in via Milano
e aggredisce Carabinieri: denunciato
10 Ott 2025 Giornata Mondiale Menopausa,
molte iniziative per le donne
10 Ott 2025 Rapì i figli alla ex e li portò in
Spagna. Ora deve scontare la pena
10 Ott 2025 Rinascimento cremonese: inaugurata
la mostra del Boccaccino
Video Pillole

Tg News – 10/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Imprese, ottimismo in calo sulle prospettive dell’economia
– Confindustria Energia, all’assemblea focus su autonomia strategica Ue
– Lazio, triplicate in 8 anni Pmi con un elevato livello di welfare
– Il valore dell’oro è in continuo rialzo
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...