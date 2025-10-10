Dopo numerose violazioni delle misure cautelari a lui applicate, un 45enne cremonese, pregiudicato e residente in centro città, è finito in carcere. Ad accompagnarlo alla casa circondariale di Cremona sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati al “codice rosso”, si era più volte allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, venendo denunciato in diverse occasioni.

Più volte era stato sorpreso dai militari in giro per la città, al bar o in compagnia di persone che non avrebbe potuto frequentare. Comportamenti che avevano portato a ripetute segnalazioni al Tribunale di Sorveglianza, anche per via dei disagi arrecati ai vicini di casa, esasperati dalle sue continue intemperanze.

Dopo l’ennesimo episodio, avvenuto martedì scorso, quando l’uomo è stato nuovamente trovato fuori casa e denunciato per evasione, il Tribunale di Sorveglianza di Mantova ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinandone il trasferimento in carcere.

Nella serata del 9 ottobre i Carabinieri lo hanno raggiunto nella sua abitazione e accompagnato a Ca’ del Ferro, dove sconterà la pena in regime di detenzione.

