Amici a quattro zampe, clown, truccabimbi e giochi per tutti i gusti. Questo è il programma proposto dal Centro vaccinale di Cremona per la settimana dedicata alla vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica, da 6 mesi a 17 anni.

Dal 13 al 17 ottobre, dalle 13 alle 17.30, nella sede vaccinale di via Dante 134 sarà possibile ricevere il vaccino contro l’influenza e partecipare a iniziative ricreative e momenti di svago in sala d’attesa, prima e dopo la somministrazione. Si accede su prenotazione dal portale prenotasalute.regione.lombardia.it

Gli eventi sono possibili grazie alla collaborazione fra l’Asst di Cremona e la Protezione Civile di Cremona, l’associazione Dal Naso al Cuore, la Croce Rossa sede di Cremona e l’Abio. Come sottolinea Antonella Laiolo, direttore della struttura Vaccinazioni e sorveglianza malattie Infettive, «La vaccinazione antinfluenzale è un’importante opportunità di protezione per tutta la popolazione. La malattia influenzale non è solo una seccatura; è una infezione virale generalizzata, che oltre a manifestazioni respiratorie delle alte vie aeree, con gravità variabile, può complicarsi con situazioni critiche come polmonite, encefalite, ictus, miocardite, infarto e anomalie elettrocardiografiche significative. Queste complicanze possono manifestarsi anche negli adulti o nei giovani adulti in buona salute. Anzi, proprio chi ha una vita sociale più attiva rischia di essere più esposto al virus, con maggiori probabilità di veicolarlo anche alle persone con fragilità. Le complicanze e il rischio di morte per infezione influenzale sono maggiori per i soggetti con malattie croniche, i bambini, le donne in gravidanza o puerpere e gli over 60. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità, che interessa tutti».

© Riproduzione riservata