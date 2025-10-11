Ultime News

11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
11 Ott 2025 Cremona incontra la Cina
concerto al Filo per beneficenza
11 Ott 2025 Rischio idraulico, esercitazione
della Protezione Civile di Cremona
11 Ott 2025 Code al rondò di Largo Moreni,
Granata: "Non starò a guardare"
Castelvetro: al via il Porcaloca,
la sagra del Cotechino Vaniglia

Fino al 12 ottobre (con pranzo anche la domenica) a Croce S. Spirito di Castelvetro Piacentino torna la tradizionale sagra Porcaloca: venerdì sera come sempre afflusso importante per gustare Cotechino Vaniglia e l’oca. Amati anche gli anolini in brodo e al ragù, torta fritta e salumi.

Presente una tensostruttura con servizio al tavolo o servizio d’asporto organizzato dalla Pro Loco del presidente Gabriele Papa. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, Luna Park, bancarelle e pesca di beneficenza.

Adatto ai grandi e ai bambini.

