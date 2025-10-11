Fino al 12 ottobre (con pranzo anche la domenica) a Croce S. Spirito di Castelvetro Piacentino torna la tradizionale sagra Porcaloca: venerdì sera come sempre afflusso importante per gustare Cotechino Vaniglia e l’oca. Amati anche gli anolini in brodo e al ragù, torta fritta e salumi.

Presente una tensostruttura con servizio al tavolo o servizio d’asporto organizzato dalla Pro Loco del presidente Gabriele Papa. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, Luna Park, bancarelle e pesca di beneficenza.

Adatto ai grandi e ai bambini.

