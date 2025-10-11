Al via le Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma oggi, sabato 11, e domenica 12 ottobre in 350 città, da Nord a Sud della Penisola. Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica.

Tra i beni aperti a Cremona la sede della Libera Associazione Agricoltori, la sede del Consorzio Agrario e il nuovissimo “Campus città di Cremona”. Tantissime le persone che si sono messe in fila per poter entrare nelle visite guidate, della durata di circa 40 minuti, in quello che è uno dei beni aperti più attesi di tutta la regione. Le persone, provenienti anche da Brescia e Bergamo, non si sono fatte scappare la possibilità di scoprire i segreti e l’architettura moderna ma conservativa di uno degli spazi più rinomati della città.

