Ultime News

11 Ott 2025 STRADIVARIfestival: lunedì 13 ottobre
Capuçon, Soltani e Fujita
11 Ott 2025 Nuovo defibrillatore a Cr.Forma:
dono del Rotary Cremona Po
11 Ott 2025 FAI, beni aperti in città: fila
al “Campus Città di Cremona”
11 Ott 2025 Presentato il nuovo gruppo
provinciale di “Noi Moderati”
11 Ott 2025 Alle Ancelle nasce l’Unità Operativa
di Cure Palliative Domiciliari
Cultura

FAI, beni aperti in città: fila
al “Campus Città di Cremona”

Un gruppo di partecipanti alle Giornate FAI di autunno al Campus Città di Cremona

Al via le Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma oggi, sabato 11, e domenica 12 ottobre in 350 città, da Nord a Sud della Penisola. Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica.

Tra i beni aperti a Cremona la sede della Libera Associazione Agricoltori, la sede del Consorzio Agrario e il nuovissimo “Campus città di Cremona”. Tantissime le persone che si sono messe in fila per poter entrare nelle visite guidate, della durata di circa 40 minuti, in quello che è uno dei beni aperti più attesi di tutta la regione. Le persone, provenienti anche da Brescia e Bergamo, non si sono fatte scappare la possibilità di scoprire i segreti e l’architettura moderna ma conservativa di uno degli spazi più rinomati della città.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...