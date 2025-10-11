Dopo l’allarme lanciato dal sindaco di Castelvetro Silvia Granata sulle possibili ripercussioni su traffico e anche economia del paese delle lunghe file sulla sponda piacentina che si stanno creando dopo la riapertura della rotonda di Largo Moreni, interviene l’assessore di competenza, Luca Zanacchi: “I lavori di fatto più importanti sono terminati” dice “In questi giorni, a partire da venerdì, hanno iniziato la tracciatura della segnaletica orizzontale e stanno procedendo anche con le ultime implementazioni della segnaletica verticale, ma le lavorazioni a margine che comunque non interromperanno più la viabilità. La rotonda quindi nella sua quasi interezza è terminata, è percorribile al 100% e bisogna semplicemente adesso utilizzarla nella nuova conformazione che di fatto non cambia assolutamente la viabilità, ma induce il traffico a rallentarsi”.

Poi risponde alla questione delle code che si creano in provenienza da Castelvetro (e non solo): “Stiamo monitorando anche con la sindaca di Castelvetro. Sono code in questi giorni in cui appunto si stanno ancora ultimando i lavori perché anche gli interventi di tracciatura della segnaletica orizzontale sono lavorazioni che comunque condizionano il traffico. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la reazione, nella consapevolezza però che tutte le distanze, tutta la rotonda, quindi tutte le dimensioni della rotonda sono a norma di codice della strada e consentono il transito anche dei mezzi pesanti, anche dei mezzi d’emergenza e quindi di conseguenza le condizioni per transitare ci sono”.

