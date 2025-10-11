Le note di un violino, suonato da una giovane studentessa del Liceo Stradivari, hanno aperto la presentazione ufficiale della Mezza Maratona di Cremona, in programma domenica 19 ottobre. Come da tradizione, il Liceo ha ospitato l’incontro che ha unito istituzioni, atleti e organizzatori in un clima di attesa e orgoglio: quest’anno, la manifestazione sarà anche Campionato Italiano Fidal.

Sul palco, insieme agli organizzatori, sono saliti due giovani talenti della Cremona Sportiva Atletica Arvedi: Leonardo Pini, vicecampione italiano assoluto nel salto in lungo, e Alice Sgarzi, primatista provinciale dei 400 ostacoli e bronzo ai Campionati Allievi, che hanno indossato le maglie ufficiali dell’edizione 2025.

Michel Solzi, presidente dei Cremona Runners, visibilmente commosso: “Le emozioni sono tantissime – ha detto – perché quest’anno abbiamo ricevuto un regalo dalla Federazione. È un riconoscimento importante per tutto il gruppo dei Cremona Runners, che da anni lavora con passione. Tornare a ospitare il campionato italiano dopo tanto tempo è motivo di grande soddisfazione”.

Anche i numeri sorridono: “Siamo molto contenti delle iscrizioni, che hanno già superato quelle dello scorso anno. Domenica ci sarà un vero mare di gente a correre per le strade di Cremona. Per un giorno la nostra città sarà al centro dell’atletica italiana, e questo ci riempie d’orgoglio”.

Sul fronte tecnico, Solzi ha anticipato i primi nomi di rilievo: Neka Crippa, già due volte campione italiano nella mezza maratona e fratello di Yeman, e Rahel Daniel, atleta eritrea quinta ai Mondiali di Eugene sui 10.000 metri: “Sono solo i primi due — ha sorriso — gli altri preferiscono restare nascosti fino all’ultimo, ma sappiamo che arriveranno grandi nomi”.

Infine, i ringraziamenti: “Un grazie speciale a tutti i nostri sponsor, all’amministrazione comunale e alla Polizia Locale, che ci ha seguito passo dopo passo. Quest’anno avremo una doppia partenza, alle 8.50 per le donne e alle 9.40 per gli uomini, e gestire i tempi di gara non è stato semplice. Ma il ringraziamento più grande va ai miei amici dei Cremona Runners: senza di loro nulla sarebbe possibile. Anche stavolta ce l’abbiamo messa tutta. Spero solo che vada tutto bene… sono già emozionatissimo”.

“Domenica prossima ci divertiamo, qualcuno forse un po’ meno, ma l’importante è esserci e correre insieme – ha scherzato l’assessore allo sport Luca Zanacchi, sottolineando il lavoro corale di un intero sistema cittadino- Da gennaio si muove una macchina che coinvolge centinaia di persone. La città, domenica, diventerà una pista atletica a cielo aperto. È l’evento sportivo più importante dell’anno per impatto e partecipazione, e per noi un grande motivo d’orgoglio”.

Tra i saluti quello del consigliere regionale Marcello Ventura e di Alberto Lancetti, delegato provinciale del Coni, ha evidenziato la doppia anima della mezza maratona: “Avremo atleti di vertice, che puntano al massimo, ma anche tantissimi appassionati che corrono per stare insieme o migliorarsi. È lo sport che abbraccia tutti, dai campioni ai cittadini. E anche chi tifa ai bordi della strada vivrà una giornata indimenticabile”.

In rappresentanza della Fidal Lombardia, Giampaolo Riva ha portato il saluto del presidente Luca Barzaghi e annunciato la presenza, domenica, del presidente nazionale Stefano Mei: “Ospitare il Campionato Italiano è un onore e una responsabilità. Significa che Cremona è considerata una sede affidabile e appassionata. Complimenti a chi ha reso possibile tutto questo: non è scontato trovare amministrazioni così collaborative”.

Come ogni anno, la Mezza Maratona di Cremona avrà anche una dimensione solidale. Particolarmente toccante il momento della consegna delle maglie di “Corri a dire sì”, l’iniziativa promossa da ASST Cremona in collaborazione con Half Marathon e ATS Val Padana per sensibilizzare alla donazione di organi e tessuti. Le maglie, dedicate quest’anno a Sonia Bonoli, infermiera del Coordinamento Donazioni scomparsa lo scorso maggio, saranno distribuite insieme a pettorina e shopper sabato 18 ottobre (dalle 15.30 alle 19) e domenica 19 (dalle 7 alle 8.30) al Palazzo Comunale. Appuntamento poi domenica 19 ottobre, alle 8.30 in piazza del Comune, per la tradizionale foto di gruppo davanti allo stand AIDO e per un’edizione che promette di unire sport e impegno sociale.

Un grazie speciale è andato ai Cremona Runners e al gruppo di volontari che negli anni hanno reso possibile l’evento. “È grazie a loro – ha ricordato ancora Solzi – se la mezza è cresciuta fino a diventare una delle corse più amate e partecipate del Paese”.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata