Sensibilizzare sull’importanza di un’associazione di volontariato che gioca un ruolo cruciale nel nostro Paese, partendo dai più giovani.

Primo incontro nell’aula magna del Ghisleri di Cremona del Centro Promozione Protezione Civile, che vede nell’istituto cittadino l’ente capofila.

Coinvolti, in presenza, circa 140 ragazzi delle sei classi prime, a cui si sono aggiunti in collegamento gli studenti di trenta scuole del territorio, di diverso ordine e grado.

Tra i relatori, il tecnico della Provincia di Cremona Ugo Gagliardi, la dirigente Lorenza Badini e l’assessore alla partita Simona Pasquali.

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i ragazzi e i docenti all’idea di volontariato – ha commentato Badini, a margine dell’incontro – e di far conoscere a tutti quali siano i compiti della protezione civile; a seguire organizzeremo i corsi base per la protezione civile, le giornate di simulazione del rischio insieme a tutta una serie di azioni che verranno portate avanti”.

“È necessario far conoscere i principi fondamentali della protezione civile – ha aggiunto l’assessore Pasquali – ma soprattutto il concetto dell’importanza dell’autoprotezione: conoscere quali sono i rischi dei luoghi in cui si abita e quali le prime manovre da fare per mettersi in autoprotezione in attesa dei soccorsi”.

Un momento a cui faranno seguito altri incontri e appuntamenti; al centro l’importanza di dialogare con le nuove generazione sulla cultura del volontariato, a favore di tutti.

“La cultura della protezione civile è importante – ha concluso Simona Pasquali – e deve essere diffusa il più possibile; siamo assolutamente contenti di questa collaborazione e soprattutto di partire dalle classi prime, quindi dai più giovani, proprio per infondere questo importante significato, con la speranza che possano diventare futuri volontari”.

Andrea Colla

