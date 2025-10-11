Lunedì 13 ottobre all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona per lo STRADIVARIfestival si esibiranno tre solisti fuoriclasse che per l’occasione uniranno le forze per interpretare due capolavori assoluti del repertorio cameristico. Renaud Capuçon (violino), Kian Soltani (violoncello) e Mao Fujita (pianoforte) si esibiranno in due monumenti del repertorio cameristico: il Trio in la minore op. 50 di Čajkovski e il Trio in re minore op. 49 di Mendelssohn. Oltre alla eccezionalità degli esecutori, il concerto si qualifica per la presenza di due strumenti storici cremonesi di straordinaria importanza, che per l’occasione “tornano a casa”. Capuçon suona il violino Guarneri del Gesù Panette 1737 appartenuto tra gli altri al leggendario Isaac Stern, mentre Soltani suona il violoncello Antonio Stradivari London ex Boccherini 1694.

Il Trio in la minore op. 50 per violino, violoncello e pianoforte fu scritto da Čajkovski a Roma tra il novembre del 1881 e il gennaio del 1882 come immediata reazione alla notizia della morte di Nikolaj Rubinstein, pianista e didatta, amico intimo e sostenitore di Čajkovski, nonché fratello del più celebre Anton. Il trio, un unicum nella produzione del musicista russo, è un’opera magistrale e monumentale che richiede ai tre strumentisti un considerevole impegno esecutivo. Originale è anche la struttura formale dell’opera, che consta di due soli movimenti: il primo è un Pezzo elegiaco nel quale si alternano episodi musicali ora lirici, ora nostalgici, ora irruenti e tenebrosi; il secondo è un Tema con variazioni diviso in due sezioni, la prima costituita dal tema seguito da undici variazioni, la seconda dalla variazione finale e da una coda. La conclusione del Trio vede la ripresa del tema del primo movimento come marcia funebre. Il concerto è promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

