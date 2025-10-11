Al via l’edizione 32 del Vanitas Market 2025, sabato e domenica: si tratta del market dedicato a vintage, handmade e marchi emergenti. Più di 45 espositori nel cuore del centro storico di Cremona, in Galleria XXV Aprile, dalle 10.00 alle 20.00 per un nuovo appuntamento all’insegna della creatività e dell’unicità.

Il tema di quest’anno, “Autunno Core”, invita tutti a immergersi nella magia dell’autunno, una stagione che simbolizza il rinnovamento e l’introspezione. Un’occasione unica per riflettere sulla bellezza e il cambiamento che caratterizzano questa stagione, mentre si scoprono creazioni originali e sostenibili in un ambiente accogliente e ispirante.

© Riproduzione riservata