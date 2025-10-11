Ultime News

11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
11 Ott 2025 Cremona incontra la Cina
concerto al Filo per beneficenza
11 Ott 2025 Rischio idraulico, esercitazione
della Protezione Civile di Cremona
11 Ott 2025 Code al rondò di Largo Moreni,
Granata: "Non starò a guardare"
Vanitas Market in Galleria,
colori e profumi dell'autunno

Al via l’edizione 32 del Vanitas Market 2025, sabato e domenica: si tratta del market dedicato a vintage, handmade e marchi emergenti. Più di 45 espositori nel cuore del centro storico di Cremona, in Galleria XXV Aprile, dalle 10.00 alle 20.00 per un nuovo appuntamento all’insegna della creatività e dell’unicità.

Il tema di quest’anno, “Autunno Core”, invita tutti a immergersi nella magia dell’autunno, una stagione che simbolizza il rinnovamento e l’introspezione. Un’occasione unica per riflettere sulla bellezza e il cambiamento che caratterizzano questa stagione, mentre si scoprono creazioni originali e sostenibili in un ambiente accogliente e ispirante.

