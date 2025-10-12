Mister Davide Nicola nelle prime sei giornate è quasi sempre stato premiato dalle sostituzioni. In pochissimi hanno saputo fare meglio di lui in Serie A. A dirlo sono i numeri, in particolare la speciale classifica denominata “Re dei cambi” stilata dal sito specializzato in dati e statistiche del calcio transfermarkt.it. Si tratta di una graduatoria che prende in considerazione la quota di partecipazioni al gol (vale a dire reti e assist) fornite dai calciatori entrati a gara in corso.

In questa classifica Davide Nicola è secondo in Serie A assieme a Cristian Chivu dell’Inter a quota 5 partecipazioni al gol dalla panchina. Solamente Igor Tudor della Juventus e Fabio Grosso del Sassuolo hanno saputo fare meglio e, infatti, comandano la graduatoria a quota 6.

Entrando nello specifico delle 5 partecipazioni al gol totalizzate grazie alle sostituzioni da Nicola in queste prime sei giornate di campionato, si tiene conto del fallo incassato (considerato come un assist) dal subentrato Floriani Mussolini contro il Sassuolo che è valso un calcio di rigore, poi trasformato da De Luca, anche lui entrato in campo dalla panchina. Nel conteggio si prende poi in considerazione l’assist di Vazquez (messo in campo nella ripresa) contro il Como direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, tramutato poi in rete da Baschirotto. Infine, contro l’Inter a San Siro sono arrivate altre due partecipazioni al gol dalla panchina, con gli innesti di Vandeputte e Bonazzoli: il primo ha fornito l’assist e il secondo lo ha trasformato in rete per i grigiorossi.

Questo dato fa capire quanto importanti siano le risorse a disposizione in panchina per Nicola e anche quanto sia bravo lo stesso allenatore grigiorosso nel compiere sostituzioni che riescono poi ad incidere sul risultato. Nelle prime sei giornate di Serie A, il mister della Cremonese ha operato sempre tutti i cambi a disposizione, in tutto 30. Sono complessivamente otto i tecnici che in Serie A non hanno mai rinunciato a un cambio nelle prime sei uscite.

Mauro Maffezzoni

