Circa 600 iscritti per la terza edizione di Camminando un Po, con l’organizzazione della Provincia di Cremona. La manifestazione inclusiva ludico motoria coniuga il benessere, la solidarietà e la socializzazione, tutti temi rilevanti per garantire una società sana e generosa.

“E’ un’iniziativa molto importante – ha sottolineato Roberto Mariani, Presidente della Provincia -, i numeri sono importanti. Questa è la risposta importantissima di una città e del mondo dell’associazionismo. Vediamo anche in altri momenti, ad esempio in occasione della Corsa Rosa, che c’è sempre una partecipazione di persone importante. Si unisce l’attività fisica alla beneficenza e questo non è mai male. Ringrazio l’organizzazione, soprattutto Valeria e Pina, che sono un po’ il motore di questa iniziativa, ma anche tutti coloro che hanno collaborato, non ultimo il Marathon, che è fondamentale per l’organizzazione di questo momento”.

Camminando un Po è una camminata che si è svolta con partenza dal Parco delle Colonie Padane di Cremona, con un itinerario sugli argini del fiume Po nei comuni di Cremona, Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo, lungo un percorso agevole e adatto a tutti.

“Sono felicissimo, perché la città ha risposto molto bene – ha spiegato Ervano Vicini, Presidente Marathon Cremona -. Noi del Marathon ci siamo occupati un po’ del percorso e della sua organizzazione. I percorsi in realtà sono tre. Il primo è quello più breve, lo abbiamo chiamato Easy ed è lungo 4 km. Poi si prosegue verso il Bosco ex Parmigiano e lì ci sarà un percorso di 8 km. Chi vuole inoltrarsi in qualcosa di più, può arrivare fino a 16 km, arrivando fino al Sales. Poi aspetteremo tutti qui alle Colonie Padane per un ristoro finale”.

Un’iniziativa che non ha finalità di lucro. Il ricavato verrà infatti devoluto alle associazioni LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer).

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata