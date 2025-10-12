Circa 20 mila euro per rendere più facilmente fruibile una delle zone più attrattive del borgo: a tanto ammontano i lavori terminati a Soncino alla scala che collega il naviglio al piazzale della Rocca.

Un intervento che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area, anche con l’aiuto di contributi regionali.

“Hanno rifatto tutta la pavimentazione – commenta il Sindaco Gabriele Gallina – quindi tutti i mattoni sono stati rimossi e ne sono stati messi di nuovi; abbiamo rifatto la scala per mettere l’area in sicurezza. E’ stato un intervento che è costato più di 20 mila euro, però con tutta la tecnica adatta per il restauro; l’impresa ha lavorato molto bene e i progettisti hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo molto contenti del risultato“.

Piccoli e grandi investimenti, necessari per continuare a puntare su una zona dall’alto valore artistico e turistico.

“La Rocca ovviamente è il gioiello di Soncino – prosegue il primo cittadino – e tutto il turismo ruota attorno alla nostra Rocca Sforzesca: il sabato e la domenica c’è sempre pieno di turisti, qualcuno arriva anche durante la settimana; turisti, ma anche tantissime manifestazioni e tantissime persone e associazioni, che ritengono che attorno alla nostra Rocca i loro eventi possano avere quel valore aggiunto“.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata