Un lavoro pubblico forse poco visibile ai più, ma particolarmente sentito da parte dei numerosi fruitori del servizio, locali e non solo.

Novità a Soresina dove l’amministrazione comunale ha rimesso a nuovo la copertura del palazzetto dello Sport che da anni soffriva di non poche infiltrazioni.

Un progetto atteso, per un investimento di circa 190 mila euro.

“Quando ci siamo insediati l’anno scorso – afferma in merito il sindaco di Soresina Alessandro Tirloni – ci siamo accorti che dal tetto pioveva sul parquet del palazzetto: c’erano delle problematiche sulla copertura. Ci siamo attivati immediatamente per tamponare il problema e far proseguire la stagione sportiva di squadre importanti come il Pizzighettone Basket e la Gilbertina Basket. Nel frattempo abbiamo lavorato per poter arrivare a questa soluzione risolutiva del problema che è stato il rifacimento della copertura del palazzetto dello Sport”.

Un mese di lavori ad oggi terminati; una buona notizia per le squadre sportive che nella città di Soresina hanno trovato casa.

“Il palazzetto non ha mai chiuso – commenta il primo cittadino – è sempre stato fruibile; abbiamo usato delle soluzioni tampone, che attualmente non sono più necessarie: il problema è stato risolto alla radice”.

