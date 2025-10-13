Torna “ConSolida – Condividi Solidarietà”, l’iniziativa di crowdfunding promossa da Credito Padano per dare nuova linfa ai progetti delle organizzazioni non profit del territorio. L’appuntamento per la presentazione ufficiale della seconda edizione è fissato per martedì 28 ottobre alle ore 17.30, presso la sede di Credito Padano (via Dante 213, Cremona) e in videocollegamento con l’Auditorium della sede di Castel Goffredo.

Dopo il grande successo della prima edizione – che ha visto sette associazioni locali superare brillantemente gli obiettivi di raccolta, raggiungendo oltre 70 mila euro complessivi – la Banca rinnova il proprio impegno a sostegno del Terzo Settore, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà associative.

“ConSolida” è molto più di un progetto di crowdfunding: è una rete di solidarietà digitale che valorizza il potere del web e della comunicazione online per dare visibilità a iniziative ad alto impatto sociale, rafforzando il legame con le comunità locali e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini.

Le associazioni che, dopo l’incontro di lancio, sceglieranno di aderire all’iniziativa, potranno accedere gratuitamente a un percorso formativo qualificato per sviluppare competenze in materia di crowdfunding, comunicazione e costruzione di reti di sostegno solide e durature.

Anche in questa edizione, il progetto è realizzato in partnership con Ideaginger.it, la piattaforma italiana di raccolta fondi online con il più alto tasso di successo, e con il supporto della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutte le associazioni del territorio.

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione tramite l’apposita sezione del sito di Credito Padano (www.creditopadano.it), accessibile dal menu “Comunità” presente in homepage.

© Riproduzione riservata